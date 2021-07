Le previsioni meteo per domenica 1 agosto

Secondo il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica militare, domenica 1 agosto sarà una giornata prevalentemente nuvolosa o piovosa in varie regioni del Centro e del Nord, mentre il tempo sarà sereno in gran parte di quelle del Sud. Ci si attendono piogge e temporali diffusi soprattutto sul Triveneto, in Lombardia, e sulle zone che si affacciano sul mar Tirreno di Toscana e Liguria, oltre che in Sardegna, ma verso sera la situazione dovrebbe migliorare gradualmente.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.