Alle Olimpiadi diversi atleti australiani sono in quarantena dopo essere entrati in contatto con l’astista statunitense Sam Kendricks, che è risultato positivo al coronavirus

Il Comitato Olimpico australiano ha detto che diversi atleti della delegazione nazionale di atletica leggera sono in quarantena «come misura precauzionale» per essere entrati in contatto con l’astista statunitense Sam Kendricks, risultato positivo al coronavirus. Kendricks ha vinto la medaglia d’oro nel salto con l’asta ai Mondiali del 2019 e il bronzo alle Olimpiadi di Rio, ed era considerato uno dei favoriti nella disciplina ai Giochi di Tokyo, ma data la sua positività non potrà partecipare alle gare olimpiche di atletica, che inizieranno venerdì. È a sua volta in isolamento in un albergo e secondo quanto ha riferito il padre non ha sintomi.

