Le gare di mercoledì 28 luglio alle Olimpiadi

Le finali di mercoledì 28 luglio alle Olimpiadi inizieranno con il canottaggio, in cui l’Italia punta a vincere una medaglia nelle discipline del Quattro di coppia femminile, del Quattro di coppia maschile e del Quattro senza maschile. Nella notte si disputeranno anche i turni preliminari e le semifinali della sciabola a squadre maschile, in cui l’Italia gareggia con Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele e Aldo Montano: la finale sarà alle 11.30.

L’appuntamento più atteso della notte è nel nuoto, con Federica Pellegrini che gareggia nella finale dei 200 metri stile libero, la sua quinta finale olimpica consecutiva nella specialità (una cosa che non era riuscita a nessuna prima di lei). Gli altri nuotatori italiani in gara sono Simona Quadarella nei 1500 metri stile libero femminile, Federico Burdisso nei 200 metri farfalla, e la staffetta maschile nella 4×200 stile libero.

Ci sono poi le gare di cronometro del ciclismo su strada: tra gli uomini l’italiano favorito è Filippo Ganna, campione del mondo in carica in questa specialità, mentre per le donne c’è da seguire Elisa Longo Borghini, che ha già vinto il bronzo nella prova in linea.

1.30

Canottaggio – Due di coppia maschile

+ Canottaggio – Due di coppia femminile

+ Canottaggio – Quattro senza femminile

+ Canottaggio – Quattro senza maschile*

+ Canottaggio – Quattro di coppia maschile*

+ Canottaggio – Quattro di coppia femminile*

3.00

Scherma – Sciabola a squadre maschile: turni preliminari e semifinali*

3.30

Nuoto – 200 metri stile libero femminile*

+ Nuoto – 200 metri farfalla maschile*

+ Nuoto – 200 metri misti femminile

+ Nuoto – 1500 metri stile libero femminile*

+ Nuoto – 4×200 metri stile libero maschile*

4.00

Judo – Turni preliminari e quarti di finale: categorie 70 kg femminile e 90 kg maschile*

4.30

Ciclismo su strada – Cronometro femminile*

7.00

Ciclismo su strada – Cronometro maschile*

8.00

Tuffi – Trampolino da 3 metri sincronizzato maschile*

10.00

Judo – Ripescaggi, semifinali, finali: categorie 70 kg femminile e 90 kg maschile

10.30

Equitazione – Dressage individuale

11.00

Rugby a 7 – Finale maschile

11.30

Scherma – Finale Sciabola a squadre maschile

12.15

Ginnastica artistica – Finale all-around maschile

14.55

Basket 3X3 – Finale femminile

15.25

Basket 3X3 – Finale maschile

+ a seguire

* gara con italiani