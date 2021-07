Le gare di oggi alle Olimpiadi

Domenica ai Giochi olimpici di Tokyo sono state assegnate diciotto medaglie d’oro. Oggi, lunedì 26 luglio, le finali saranno ventuno. Nella notte si sono disputate quelle del nuoto. L’Italia ha vinto due medaglie: un argento nella staffetta maschile 4×100 stile libero (con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo) e un bronzo con Nicolò Martinenghi nei 100 rana.

Le altre medaglie per l’Italia potrebbero arrivare nel tiro al volo, nel fioretto maschile, nella sciabola femminile e nel cross country maschile. Nel nuoto esordiscono nelle batterie Federica Pellegrini (200 sl, ore 12.09) e Simona Quadarella (1500 sl, ore 13.44). Margherita Panziera è stata invece eliminata nei 100 dorso.

Il programma delle gare da medaglia:

00.00

Triathlon – Prova maschile*

03.30

Nuoto -100m Farfalla femminili

+ Nuoto – 4x100m Stile libero maschile*

+ Nuoto – 400m Stile libero femminili

+ Nuoto – 100m Rana maschili*

05.30

Skateboard – Street femminile

07.00

Tiro a volo – Skeet femminile*

08.00

Ciclismo – Mountain bike maschile*

08.00

Tuffi – Piattaforma sincro maschile

08.45

Canoa Slalom – C1 maschile

09.00

Tiro a volo – Skeet maschile

09.40

Tiro con l’arco – Gara a squadre maschile

11.10

Judo – 73kg maschile

11.10

Judo – 57kg femminile

12.00

Ginnastica artistica – Prova a squadre maschile

12.50

Sollevamento Pesi – 55kg femminile

13.56

Scherma – Sciabola individuale femminile*

14.00

Tennistavolo – Finale a squadre misto

14.23

Scherma – Fioretto individuale maschile*

14.30

Taekwondo – 67kg femminile

14.45

Taekwondo – 80kg maschile*

+ a seguire

* gara con italiani

Tra le 7 e le 8 del mattino la Nazionale maschile di pallavolo gioca la sua seconda partita ai gironi contro la Polonia, quella femminile di softball affronta il Canada e quella femminile di basket 3 contro 3 gioca prima contro il Giappone e poi contro gli Stati Uniti. Nel secondo turno del tennis Camila Giorgi ha battuto la russa Elena Vesnina, mentre Lorenzo Sonego e Fabio Fognini affrontano rispettivamente Nikoloz Basilashvili e Egor Gerasimov. La pugile Irma Testa combatte nel secondo turno tra i pesi piuma.

Dove vedere le Olimpiadi in diretta

L’intero programma giornaliero si può seguire in diretta soltanto sulle piattaforme in abbonamento Discovery+ ed Eurosport Player. I canali olimpici di Eurosport saranno disponibili parzialmente anche tramite l’offerta Dazn, ma non su Sky. La Rai trasmetterà su Rai 2 e Rai Sport le gare con atleti italiani e le più importanti nel corso di ogni giornata. Discovery ed Eurosport hanno l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in streaming, quindi le gare trasmesse dalla Rai non si potranno vedere su RaiPlay.

