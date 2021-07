Richard Carapaz ha vinto l’oro olimpico nella prova in linea di ciclismo su strada

L’ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto la prova in linea maschile di ciclismo su strada, la prima grande gara delle Olimpiadi. Carapaz ha preceduto di oltre un minuto il belga Wout Van Aert e lo sloveno Tadej Pogacar dopo un percorso di 234 chilometri e 4.865 metri di dislivello da Tokyo al Circuito del Fuji. La gara è partita alle 4 di notte (ora italiana) e si è conclusa alle 10.30 circa. Carapaz non era tra i grandi favoriti, ma è comunque riuscito a vincere in solitaria la prima medaglia olimpica per il suo paese a Tokyo. La sua è inoltre la prima medaglia d’oro sudamericana nel ciclismo su strada maschile. Il miglior italiano della prova è stato Alberto Bettiol, quattordicesimo.

Richard Carapaz???????? of Ecuador has won gold in the men's #cyclingroad at #Tokyo2020 ???? He crosses the line with a beautiful celebration ????#UnitedByEmotion | #StrongerTogether | @UCI_cycling — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 24, 2021

