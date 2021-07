Un premio per Giulia Siviero e per il Post

Lunedì sera a Milano si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Diversity Media Awards, riconoscimenti assegnati ogni anno a chi nei media e nel giornalismo ha mostrato e raccontato il mondo per quello che è, cioè un posto in cui le persone sono diverse tra loro e in cui queste diversità non dovrebbero essere un problema.

Nella categoria del Miglior articolo uscito su internet è stato premiato «Storie di transizione», un articolo del Post scritto da Giulia Siviero e uscito nell’ottobre del 2020. Siviero aveva già vinto un Diversity Media Award nel 2019 per l’articolo «Secondo lei questo è un femminicidio?». Complimenti a lei e grazie molte a Diversity Lab, la società no profit che organizza i premi. La cerimonia di premiazione sarà visibile in streaming sui canali di Diversity Lab giovedì 22 luglio dalle 21.