Una bella notizia

Martedì sera a Milano sono stati assegnati i Diversity Media Awards, premi per chi nei media e nel giornalismo ha mostrato e raccontato il mondo per quello che è, cioè un posto in cui le persone sono tutte diverse tra loro e queste diversità non dovrebbero essere un problema per nessuno. Una cosa abbastanza meritoria, visti i tempi che corrono, e anche per questo siamo onorati e orgogliosi di raccontarvi che siamo stati premiati per il Miglior articolo uscito su internet. L’articolo lo ha scritto Giulia Siviero e si intitola «Secondo lei questo è un femminicidio?». Grazie a Diversity Lab, che ha organizzato i premi, e a tutti quanti, diversi.