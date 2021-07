Celebripost

Non c’erano solo i calciatori della Nazionale italiana di calcio che hanno vinto gli Europei, tra le persone da fotografare in settimana: loro si sono meritati raccolte a parte, che trovate qui e qui, ma anche qui. Nelle foto delle celebrità della settimana c’è il meglio del festival di Cannes, Tom Cruise e David Beckham a Wimbledon e Matteo Berrettini dal presidente del Consiglio Mario Draghi dopo averne perso la finale, Jason Sudeikis alla prima della seconda stagione di Ted Lasso e Ian McKellen con un teschio per il photocall dell’Amleto.