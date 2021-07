Come hanno festeggiato i calciatori della Nazionale

I festeggiamenti per la vittoria degli Europei sono andati avanti fino a notte inoltrata nelle città italiane, e anche negli spogliatoi e poi in aereo e infine in albergo per i calciatori e i membri dello staff della Nazionale, che hanno documentato tutto con foto e video sui social. Immagini che si aggiungono alle tante che arrivano dai media, e che sono a loro modo una novità: nel 2006, infatti, quando l’Italia vinse i Mondiali, Instagram ancora non esisteva.

Leonardo Spinazzola, che si è infortunato nei quarti di finale contro il Belgio dopo un grande Europeo, portato in spalla da Daniele De Rossi, membro dello staff e storico centrocampista della Roma, la squadra di Spinazzola.

Federico Chiesa, tra i migliori della Nazionale, mentre cerca di chiamare sua mamma dopo la premiazione.

Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, due giovani compagni di squadra all’Inter e tra i protagonisti della vittoria dello Scudetto.

Il portiere Gianluigi Donnarumma con i difensori Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Donnarumma: “Yes, I was named MVP of the tournament but thanks to them” #Euro2020Final ???? pic.twitter.com/QosyVsy1FN

Un estratto da una delle tante Storie Instagram dei calciatori: in questo caso una Storia di Jorginho, con protagonista Daniele De Rossi:

Per seguire, qualche foto (e un altro paio di video) dal pullman e dall’aereo.

???????? JUST IN: Italy’s football team arrives at Parco dei Principi hotel in Rome with cheering fans after winning the #Euro2020Final in London.

Gianluigi Donnarumma became the first goalkeeper to win player of the tournament at #Euro2020

https://t.co/xwjTT5rQ5h #ItalyEngland pic.twitter.com/DMc9UesT7Y

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 12, 2021