La nuova maglia dell’Inter per il 2021/2022, senza le classiche strisce

L’Inter ha presentato la sua nuova maglia per la stagione 2021/22, prodotta dallo sponsor tecnico Nike per il ventitreesimo anno consecutivo. Dopo una stagione in cui le tradizionali strisce nerazzurre erano diventate a zig-zag, nella nuova maglia sono state ancora più reinterpretate. Come scritto sul sito dell’Inter la maglia «presenta una trama a pelle di serpente che richiama il Biscione», simbolo della squadra e di Milano. Definita “divisa Home”, ha il nuovo logo dell’Inter e, visto che la squadra ha vinto il campionato nella passata stagione, sfoggia anche lo stemma tricolore. Per ragioni di sponsor, la maglia avrà anche la scritta “Lenovo” sul retro, nella parte bassa. Ancora non è invece certo chi sarà lo sponsor che dopo 26 anni sostituirà Pirelli nella parte frontale e centrale.

La nuova divisa – criticata da qualcuno perché per una squadra nota come “i nerazzurri” è troppo poco nera – è in vendita a partire da oggi sul sito dell’Inter. Fino al 15 luglio, giorno in cui si potrà comprare anche in tutti gli altri punti vendita autorizzati, l’acquisto sarà però riservato ad abbonati, titolari di tessera “Siamo Noi” e soci Inter Club.