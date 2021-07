Le foto di domenica a Cannes

Domenica 11 luglio al festival di Cannes è stato il giorno di Tre piani di Nanni Moretti, l’unico film italiano in concorso: con Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Adriano Giannini e Alba Rohrwacher, è tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore Eshkol Nevo, ma a differenza del libro è ambientato a Roma anziché in Israele.

L’altro film in concorso presentato ieri è Bergman Island di Mia Hansen-løve, con Tim Roth e Mia Wasikowska che interpretano una coppia di registi che si stabilisce per scrivere sull’isola svedese di Fårö, dove il regista Ingmar Bergman si trasferì e visse fino alla morte. Li trovate nelle foto della giornata insieme a Spike Lee, Bella Hadid e Sean Penn.