I dati del coronavirus in Italia di oggi, sabato 10 luglio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 1.400 casi positivi da coronavirus e 12 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.308 (28 in meno di ieri), di cui 161 nei reparti di terapia intensiva (8 in meno di ieri) e 1.147 negli altri reparti (20 in meno di ieri). Sono stati analizzati 79.339 tamponi molecolari e 129.080 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’1,65 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,07 per cento. Nella giornata di venerdì i contagi registrati erano stati 1.390 e i morti 25.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Campania (210), Lombardia (205), Sicilia (192), Lazio (176), Veneto (157).

Le principali notizie della giornata

• La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato sabato che la Commissione ha consegnato agli stati membri dosi sufficienti per vaccinare con ciclo completo almeno il 70 per cento della popolazione adulta, percentuale molto citata dai media e da alcuni ricercatori come soglia minima per ottenere la cosiddetta immunità di gregge.

• Durante una riunione che si è tenuta sabato a Venezia, i ministri delle Finanze dei paesi del G20 – gruppo che riunisce alcuni degli stati più ricchi del mondo – hanno diffuso un comunicato in cui esprimono preoccupazione per la possibilità che il diffondersi delle varianti del coronavirus possa rallentare e rendere più difficoltosa la ripresa economica nel mondo. I ministri si sono impegnati ad aumentare il ritmo delle campagne vaccinali dei rispettivi paesi e a rendere meno diseguale l’accesso ai vaccini nel mondo.

