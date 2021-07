Le foto di ieri a Cannes

Lingui del regista Mahamat-Saleh Haroun e Verdens Verste Menneske di Joachim Trier sono i due film in concorso presentati ieri al festival di Cannes. Il primo è ambientato in Ciad, e racconta di una madre e di una figlia quindicenne alle prese con la gravidanza indesiderata di quest’ultima, in un paese dove l’aborto non è consentito. Il secondo ha invece come protagonista una neo-trentenne, i suoi dubbi esistenziali e le sue relazioni sentimentali. Gran parte delle attenzioni fotografiche della giornata però sono state dedicate alla prima del film fuori concorso La ragazza di Stillwater di Tom McCarthy, regista del Caso Spotlight: nel film Matt Damon interpreta un trivellatore di petrolio dell’Oklahoma che viaggia a Marsiglia, in Francia, per incontrare la figlia (Abigail Breslin) che non vede da anni ed è in prigione per un omicidio per il quale si dichiara innocente.