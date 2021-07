I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 8 luglio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 1.394 casi positivi da coronavirus e 13 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.377 (37 in meno di ieri), di cui 180 nei reparti di terapia intensiva (0 in meno di ieri) e 1.197 negli altri reparti (37 in meno di ieri). Sono stati analizzati 86.371 tamponi molecolari e 88.481 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’1,49 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,12 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 1.007 e i morti 14.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (219), Lombardia (215), Campania (162), Veneto (149) e Lazio (112).

Le principali notizie della giornata

• Dopo un costante calo durato oltre tre mesi, nell’ultima settimana c’è stato un leggero aumento dei nuovi casi di coronavirus rispetto ai sette giorni precedenti. La crescita è stata piuttosto contenuta: dall’1 al 7 luglio sono stati trovati 5.808 contagi, il 13,1 per cento in più rispetto alla settimana dal 24 al 30 giugno. Al momento questo aumento non ha avuto conseguenze sull’andamento dei ricoveri in terapia intensiva e dei morti, due indicatori che sono stati in calo: ne abbiamo parlato meglio nel consueto articolo sull’andamento dell’epidemia in Italia nell’ultima settimana.

• In Spagna nell’ultima settimana è stato rilevato un marcato aumento dei casi positivi al coronavirus, soprattutto a causa della variante delta tra le fasce più giovani della popolazione che non hanno ancora completato la vaccinazione. Per dare l’idea, negli ultimi sette giorni i nuovi casi positivi ogni 100mila abitanti sono stati 171, circa il triplo rispetto alla settimana precedente: in Italia nello stesso periodo il tasso è stato di 9 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Abbiamo raccontato la situazione della Spagna qui.

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale