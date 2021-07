I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 5 luglio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 480 casi positivi da coronavirus e 31 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.528 (33 in meno di ieri), di cui 191 nei reparti di terapia intensiva (6 in meno di ieri) e 1.337 negli altri reparti (27 in meno di ieri). Sono stati analizzati 34.380 tamponi molecolari e 40.269 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’1,38 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,01 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 806 e i morti 12.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lazio (83), Campania (68), Emilia-Romagna (58), Sicilia (58) e Lombardia (51).

Le principali notizie della giornata

• Oggi sappiamo che i coronavirus possono essere molto più pericolosi di quello che si era stimato al momento della loro scoperta, negli anni Sessanta, e l’ultimo anno e mezzo di pandemia ce lo ha dimostrato chiaramente, con oltre 180 milioni di casi rilevati e quasi 4 milioni di decessi registrati ufficialmente. Per questo motivo dallo scorso anno alcuni ricercatori hanno ripreso un’idea molto ambiziosa: creare un unico vaccino che funzioni contro i coronavirus che già conosciamo e contro quelli che arriveranno in futuro. Lo abbiamo raccontato meglio qui.

