I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 2 luglio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 794 casi positivi da coronavirus e 28 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.682 (79 in meno di ieri), di cui 213 nei reparti di terapia intensiva (16 in meno di ieri) e 1.469 negli altri reparti (63 in meno di ieri). Sono stati analizzati 82.559 tamponi molecolari e 116.679 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dello 0,92 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,03 per cento. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 882 e i morti 21.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (143), Sicilia (115), Campania (98), Lazio (64) e Toscana (58).

Le principali notizie della giornata

• Da giovedì 1° luglio sono entrati in vigore i cosiddetti “certificati COVID-19” europei, ovvero i “Green pass”, che permettono di circolare all’interno dell’Unione Europea senza particolari restrizioni né l’obbligo di sottoporsi a un periodo di quarantena. In questo articolo abbiamo spiegato cosa sono, come si ottengono e quanto durano le certificazioni che probabilmente serviranno a molti sia in Italia che all’estero nei prossimi mesi.

• Oggi, venerdì 2 luglio, in Lombardia non è stato accertato neanche un morto per cause legate alla COVID-19, una cosa che non succedeva dallo scorso 6 ottobre. Lo ha scritto su Twitter l’assessora al Welfare della Regione, Letizia Moratti.

