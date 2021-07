Nuovi podcast e audiolibri da ascoltare a luglio

Chi nel prossimo mese ha in programma un viaggio di qualche ora in macchina – ma anche in bus, in treno o in aereo – sarà probabilmente in cerca di qualcosa da ascoltare per passare il tempo. Il primo consiglio di questa consueta lista di novità mensili di audiolibri e podcast è di ascoltare Da Vermicino in poi, il podcast di Stefania Carini disponibile gratuitamente sulla app del Post. Sono tre puntate e raccontano come un fatto di cronaca di quarant’anni fa (la caduta in un pozzo artesiano di un bambino di sei anni di nome Alfredo, che chi era abbastanza grande ricorderà bene) abbia cambiato i media italiani e il nostro rapporto con l’informazione.

Per quanto riguarda le altre novità, come sempre la maggior parte si trovano sulle piattaforme per l’ascolto di audiolibri presenti in Italia, cioè Storytel e Audible. Su entrambe, i nuovi iscritti hanno diritto a un periodo di prova: su Storytel, per chi si iscrive tramite questo link, la prova dura 30 giorni anziché 14. Altrimenti, gratis, si possono ascoltare gli audiolibri di Ad Alta Voce, il programma di Radio Tre che pubblica ogni giorno una puntata di un libro letto ad alta voce appunto, e che negli anni ha messo insieme un catalogo di titoli molto ricco. In questi giorni trasmette La luna e i falò, di Cesare Pavese.

Dall’8 luglio, sia su Audible che su Storytel si potrà ascoltare Tre piani dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, il romanzo da cui è tratto il nuovo film diretto e interpretato da Nanni Moretti, che uscirà a settembre: racconta le vicende delle famiglie che vivono su tre piani diversi di una tranquilla palazzina di Tel Aviv. Al primo piano c’è una coppia la cui figlia piccola viene rapita per un giorno dal vicino con l’Alzheimer, al secondo piano una donna che decide di ospitare il cognato in fuga dalla criminalità e al terzo piano una giudice che ripercorre gli errori del suo passato parlando al marito morto attraverso una segreteria telefonica.

Tra le uscite in esclusiva di Storytel questo mese c’è Americanah, forse il romanzo più famoso della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. La protagonista è Ifemelu, una giovane nigeriana che si trasferisce negli Stati Uniti per fare l’università e comincia a dedicarsi alla scrittura: la storia fa avanti e indietro nel tempo, tra la Nigeria di quando era giovane a quella che ritrova quando torna da adulta, tra gli amori americani e quello africano. La storia riprende per certi versi quella dell’autrice che, nata e cresciuta in Nigeria, si è trasferita negli Stati Uniti a diciannove anni, imparando rapidamente che cosa vuol dire essere una donna nera “americanah”.

Dal primo luglio, sempre in esclusiva su Storytel, gli appassionati di musica italiana possono ascoltare il primo libro della giornalista e critica musicale Giulia Cavaliere: Romantic Italia. L’audiolibro è letto dall’autrice stessa e racconta le storie dietro alle canzoni italiane che parlano d’amore, più e meno famose, dagli anni Cinquanta fino a pochi anni fa (il libro è del 2018). Il 6 luglio invece sarà disponibile Il calamaro gigante di Fabio Genovesi, che è da poco uscito in libreria. L’autore, che vive a Forte dei Marmi e nei suoi libri scrive spesso del suo amore per il mare, mette insieme ricordi personali, ricostruzioni storiche e scoperte scientifiche per raccontare le cose incredibili che succedono in fondo agli abissi e di cui sappiamo molto poco, a partire proprio dal mistero del calamaro gigante.

Il mare non bagna Napoli è una delle opere più note di Anna Maria Ortese, grande scrittrice italiana del Novecento: uscì nel 1953 ed è una raccolta di racconti neorealisti e reportage giornalistici che parlano della Napoli del Dopoguerra, una città che l’autrice conosceva molto bene. Per questo libro Ortese vinse il premio speciale Viareggio per la narrativa e la versione in audiolibro si potrà ascoltare su Storytel dall’8 luglio. Invece, dal 12 luglio sempre su Storytel, in esclusiva, sarà disponibile Un eroe borghese, la ricostruzione storica del giornalista Corrado Stajano dei fatti che precedettero l’omicidio dell’avvocato milanese Giorgio Ambrosoli avvenuto per mano di un sicario nel 1979.

Su Audible, dal 21 luglio si potrà ascoltare l’ultimo, breve, romanzo di Don DeLillo, Il Silenzio: è ambientato nel 2022 e racconta un mondo appena uscito da una pandemia, pur essendo stato terminato prima che la pandemia da coronavirus iniziasse. La storia inizia con un gruppo di amici che sta guardando il Super Bowl a Manhattan prima di rendersi conto improvvisamente che tutti i dispositivi digitali hanno smesso di funzionare. Per gli appassionati di podcast scientifici, dal 5 luglio sarà disponibile il nuovo podcast della fisica, attrice e divulgatrice Gabriella Greison: Questione di fisica. Sono 16 episodi e spiegano le leggi della fisica dietro ad alcuni degli avvenimenti più comuni che siamo abituati a osservare nella vita quotidiana.

Infine, un consiglio da una redattrice: dai primi di giugno su Spotify si può ascoltare gratuitamente Prima, il nuovo podcast di Sara Poma, già autrice di Carla, uscito nel 2020. In Carla, Poma aveva ricostruito la storia di sua nonna partendo dai suoi diari, e poi risalendo ad altre fonti e chiedendo consulenza a esperti. Quello di Prima è un lavoro molto simile, ma secondo la redattrice che l’ha ascoltato «ancora più interessante e coinvolgente»: ricostruisce la storia di Mariasilvia Spolato, matematica, scrittrice, attivista e la prima in Italia a fare coming out in pubblico come donna omosessuale, nel 1972. Secondo la redattrice, la bravura di Poma sta nel saper rendere emozionante e commovente anche la più rigorosa delle ricostruzioni storiche.

