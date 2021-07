I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì primo luglio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 882 casi positivi da coronavirus e 21 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.761 (79 in meno di ieri), di cui 229 nei reparti di terapia intensiva (18 in meno di ieri) e 1.532 negli altri reparti (61 in meno di ieri). Sono stati analizzati 88.813 tamponi molecolari e 99.661 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dello 0,93 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,05 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 773 e i morti 24.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (137), Lombardia (136), Campania (107), Lazio (72) ed Emilia-Romagna (61).

Le principali notizie della giornata

• Da oggi, giovedì primo luglio, entrano in vigore i cosiddetti “certificati COVID-19” europei, cioè i “green pass” che permettono di circolare all’interno dell’Unione Europea senza particolari restrizioni. Qui avevamo messo in ordine un po’ di informazioni utili su come viaggiare all’estero con questa novità.

• Nell’ultima settimana in Italia c’è stato un nuovo e incoraggiante calo dei nuovi casi di coronavirus: sono stati poco più di cinquemila, il livello più basso registrato da metà agosto 2020. C’è stata anche una diminuzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre il numero dei morti è stato in leggera crescita rispetto ai sette giorni precedenti, soprattutto per effetto dei noti ritardi di aggiornamento che caratterizzano questo indicatore. Di questi e altri dati abbiamo parlato meglio nel consueto articolo sull’andamento dell’epidemia in Italia negli ultimi sette giorni.

• L’azienda tedesca di biotecnologie CureVac ha confermato che i risultati definitivi dei test clinici sull’efficacia del suo atteso vaccino a mRNA contro il coronavirus sono piuttosto deludenti. Il vaccino di CureVac ha dimostrato infatti di avere un’efficacia del 48 per cento, molto inferiore a quella degli altri vaccini già autorizzati che impiegano la stessa tecnologia, ovvero quelli di Pfizer-BioNTech e Moderna.

