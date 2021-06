I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 27 giugno

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 782 casi positivi da coronavirus e 14 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 2.037 (32 in meno di ieri), di cui 294 nei reparti di terapia intensiva (4 in meno di ieri) e 1.743 negli altri reparti (28 in meno di ieri). Sono stati analizzati 62.622 tamponi molecolari e 75.769 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 1,2 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,05 per cento. Nella giornata di sabato i contagi registrati erano stati 836 e i morti 40.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (119), Sicilia (111), Campania (95), Lazio (93) ed Emilia-Romagna (61).

Le principali notizie della giornata

• Da domani, lunedì 28 giugno, non sarà più necessario indossare la mascherina all’aperto in area bianca e nelle situazioni in cui è possibile mantenere il distanziamento fisico tra le persone in tutta Italia, tranne che in Campania, che ha deciso di mantenere la regola precedente sia al chiuso che all’aperto.

• Sempre da domani, peraltro, tutte le regioni italiane saranno in zona bianca, ovvero quella dove sono in vigore meno restrizioni per la pandemia da coronavirus: anche la Valle d’Aosta, che era l’unica a essere ancora in zona gialla.

