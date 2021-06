I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 15 giugno

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 1.255 casi positivi da coronavirus e 63 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.837 (164 in meno di ieri), di cui 504 nei reparti di terapia intensiva (32 in meno di ieri) e 3.333 negli altri reparti (132 in meno di ieri). Sono stati analizzati 101.333 tamponi molecolari e 110.779 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 1,2 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,1 per cento. Nella giornata di lunedì i contagi registrati erano stati 905 e i morti 36.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (200), Lombardia (182), Puglia (169), Campania (136) e Lazio (118).

Le principali notizie della giornata

• L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la vaccinazione mista contro il coronavirus per le persone che abbiano ricevuto una prima dose del vaccino di AstraZeneca: cioè la somministrazione di una seconda dose di un vaccino diverso, nello specifico uno di quelli basati sull’RNA messaggero (mRNA) di Pfizer e Moderna.

