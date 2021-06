La Danimarca vuole bloccare del tutto l’arrivo di nuovi migranti

Il parlamento danese discuterà giovedì una proposta di legge sull’immigrazione molto controversa, voluta dal governo con l’obiettivo di bloccare del tutto l’arrivo di nuovi migranti nel paese. La proposta prevede infatti che le domande di asilo o di altre forme di protezione internazionale vengano esaminate in centri che si trovano fuori dal territorio danese, in un “paese terzo” che non è stato ancora pubblicamente identificato, il quale si farà carico di accogliere i richiedenti asilo anche una volta che la loro domanda sarà stata accettata, e di espellere i migranti che avranno ricevuto un rifiuto.

In altre parole, se la proposta di legge verrà approvata, i migranti che faranno richiesta di asilo in Danimarca non potranno comunque entrare in territorio danese anche dopo avere ottenuto lo status di rifugiati: dovranno rimanere nel “paese terzo”. La Danimarca potrebbe diventare quindi il primo paese europeo a prevedere l’esame delle richieste di asilo al di fuori dell’Europa e a bloccare completamente l’arrivo di migranti nel suo territorio.

La proposta di legge è stata presentata dal governo socialdemocratico della prima ministra Mette Frederiksen (di centrosinistra), ma è appoggiata anche dall’opposizione di centrodestra. Sta ricevendo molte critiche da diverse organizzazioni internazionali che si occupano di migrazioni e dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ma sembra sia ampiamente appoggiata dalle forze politiche danesi, con qualche eccezione a sinistra. Non sarebbe comunque la prima dura misura anti-immigrazione introdotta negli ultimi anni dal governo di centrosinistra: la Danimarca era stata per esempio il primo paese europeo a dichiarare «sicura» l’area attorno a Damasco, la capitale della Siria, con l’obiettivo di facilitare il ritorno di molti rifugiati siriani nel loro paese.

Il governo danese non ha ancora detto quale sarà il “paese terzo” che si farà carico al posto della Danimarca delle richieste di asilo e della successiva accoglienza dei rifugiati, anche se negli ultimi giorni si è citato più volte il Ruanda, che ha una lunga tradizione di accoglienza dei migranti. La notizia comunque non è ancora stata confermata dai due governi e non ci sono certezze al riguardo.