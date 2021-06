Il Post torna in giro, a Pesaro

Da venerdì 18 a domenica 20 giugno torna “Talk”, la giornata di incontri pubblici del Post dedicata a parlare di quello che succede e a vedersi di persona: dopo le due edizioni del 2019 e del 2020 a Faenza (dove Talk tornerà il prossimo autunno) abbiamo accolto la proposta del Comune di Pesaro e possiamo avviare l’intenzione originale di rendere il progetto “itinerante” e un’occasione per incontrarsi in tutta Italia, progetto che era stato sospeso – dopo i molti inviti ricevuti nel 2019 – insieme alle molte cose sospese di quest’ultimo anno.

E anzi, i risultati e la partecipazione ai Talk faentini ci hanno suggerito di estendere il programma, che non sarà stavolta di una sola giornata, ma traboccherà nella precedente e nella seguente. Iniziando quindi venerdì sera con gli incontri con Francesca Mannocchi e Alessandro Baricco e concludendosi domenica mattina con la “tradizionale” rassegna stampa del Post – I giornali spiegati bene – e con le nuove storie americane di Francesco Costa. In mezzo, il sabato, ci saranno Annalisa Cuzzocrea, Marianna Aprile, Vasco Brondi, Massimo Zamboni, Roberta Villa, Giacomo Papi, Lercio, Eva Giovannini, Marino Sinibaldi, Matteo Bordone e le persone del Post.

In due spazi pesaresi belli e accoglienti come Piazza del Popolo e la Pescheria, organizzati con le cautele e le premure necessarie e preziose pure in questi tempi di ripresa degli eventi (agli incontri si potrà partecipare prenotando online). Parleremo di politica, di scienza, di musica, dell’aria che tira, presenteremo Cose – la nuova rivista del Post – e soprattutto ci vedremo, che ne abbiamo tutti voglia.

Giovedì 3 giugno pubblichiamo il programma esatto e le altre informazioni utili per prenotare gli eventi: Pesaro è bella, a giugno.