I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 24 maggio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 2.490 casi positivi da coronavirus e 110 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 10.332 (239 in meno di ieri), di cui 1.382 nei reparti di terapia intensiva (28 in meno di ieri) e 8.950 negli altri reparti (211 in meno di ieri). Sono stati analizzati 65.822 tamponi molecolari e 41.659 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 3,6 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,2 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 3.992 e i morti 72.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Campania (401), Sicilia (378), Emilia-Romagna (315), Lazio (292) e Lombardia (249).

Le principali notizie della giornata

• Da oggi, lunedì 24 maggio, tutte le regioni italiane sono in zona gialla, compresa la Valle d’Aosta, che era l’unica regione ancora in zona arancione. Non ci sono regioni o province autonome in zona rossa o in zona bianca.

• Secondo gli ultimi dati diffusi dal governo, in Italia ci sono 1,7 milioni di persone con più di 70 anni che non sono ancora state vaccinate: gli anziani sono la fascia d’età con il maggior rischio di contrarre forme gravi della COVID-19 e per questo le regioni sono alla ricerca delle ultime persone da vaccinare. Il 10 per cento degli anziani con più di 80 anni, 472mila persone, non ha ancora ricevuto la prima dose del vaccino, mentre sono 1,2 milioni le persone tra 70 e 79 non ancora raggiunte, il 20 per cento del totale.

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale