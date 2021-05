L’eruzione del vulcano Nyiragongo, in Congo

Sabato sera le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno ordinato l’evacuazione di parte della città di Goma, nell’est del paese, a causa dell’eruzione del vulcano Nyiragongo, subito a nord della città. A Goma vivono ufficialmente 650 mila persone, ma se si considerano anche le aree circostanti il totale degli abitanti raggiunge i due milioni.

L’eruzione del Nyiragongo è cominciata sabato sera ed è la prima in quasi vent’anni: secondo il Guardian la colata di lava, che inizialmente sembrava diretta a est, verso il confine con il Ruanda, si è invece rivolta verso sud, dove si trova Goma. La città è vicinissima al vulcano – meno di una ventina di chilometri – e la lava ha raggiunto alcune costruzioni nell’estrema periferia, invadendo edifici e infrastrutture, compresa l’autostrada che collega Goma alla vicina città di Beni. Secondo alcuni resoconti la lava avrebbe anche raggiunto l’aeroporto internazionale della città. Non ci sono notizie di morti o di feriti.

Domenica mattina tuttavia la situazione si è un po’ tranquillizzata, e pare che la lava non abbia raggiunto il grosso del centro abitato. Un funzionario del governo congolese ha detto al Guardian che la lava avrebbe sì raggiunto l’aeroporto, che si trova al margine orientale della città, ma che la maggior parte dei quartieri residenziali dovrebbero essere al sicuro. Anche il portavoce del governo congolese, Patrick Muyaya, ha scritto su Twitter che la colata di lava avrebbe perso d’intensità.

BREAKING Mr Nyiragongo in DRC is erupting – video from colleagues in DRC. Hoping people can get away pic.twitter.com/vL8hm6vjPE

In ogni caso, sabato sera migliaia di cittadini di Goma e dei dintorni avevano cominciato a fuggire prima ancora che il governo attivasse il piano di evacuazione. Goma si trova molto vicina al confine con il Ruanda, e le autorità del paese hanno fatto sapere che 3.500 persone avevano già oltrepassato il confine.

Rubavu, Rwanda has received more than 3,500 Congolese seeking refuge from the Nyiragongo volcanic eruption. The national contingency plan is in place to ensure safety and humanitarian services. pic.twitter.com/2JGTYjsuhs

— Ministry in charge of Emergency Management (@RwandaEmergency) May 22, 2021