Serie A, le partite della 37ª giornata e dove vederle

Domenica 16 maggio si giocano molte partite importanti della penultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Le partite più attese sono state giocate sabato: la Juventus ha vinto contro l’Inter e la Roma ha vinto il derby contro la Lazio, mentre nel pomeriggio l’Atalanta ha battuto il Genoa riuscendo ad ottenere la qualificazione in Champions League per il terzo anno consecutivo. Domenica se ne giocano altre cinque, a partire da Fiorentina-Napoli. A due giornate dalla fine del campionato rimangono ancora da decidere l’ultima retrocessione in Serie B e le qualificazioni a Champions, Europa e Conference League.

Sabato 15/5

15.00

Genoa-Atalanta 3-4

Spezia-Torino 4-1

18.00

Juventus-Inter 3-2

20.45

Roma-Lazio 2-0

Domenica 16/5

12.30

Fiorentina-Napoli [Dazn]

15.00

Benevento-Crotone [Sky]

Udinese-Sampdoria [Dazn]

18.00

Parma-Sassuolo [Sky]

20.45

Milan-Cagliari [Sky]

Lunedì 17/5

20.45

Verona-Bologna [Sky]

La classifica momentanea della Serie A: