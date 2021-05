I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 16 maggio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 5.753 casi positivi da coronavirus e 93 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 13.913 (385 in meno di ieri), di cui 1.779 nei reparti di terapia intensiva (26 in meno di ieri) e 12.134 negli altri reparti (359 in meno di ieri). Sono stati analizzati 120.740 tamponi molecolari e 81.833 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 4,6 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,3 per cento. Nella giornata di sabato i contagi registrati erano stati 6.654 e i morti 136.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Campania (919), Lombardia (796), Lazio (577), Toscana (506), Emilia-Romagna (452).

Le altre notizie di oggi

• Le prime somministrazioni alle persone tra i 50 e i 60 anni, gli open day organizzati nei fine settimana e l’apertura delle prenotazioni per la vaccinazione alle persone con più di 40 anni sono le ultime di una serie di eccezioni concesse alle priorità previste dalla campagna vaccinale. In molte regioni, infatti, non sono state ancora completate le somministrazioni agli anziani e ai cosiddetti estremamente vulnerabili, persone considerate più a rischio e che per questo dovevano essere vaccinate prima di tutte le altre. In questo articolo abbiamo spiegato perché molte regioni non stanno rispettando le priorità del piano vaccini.