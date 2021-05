Lunedì 17 maggio potranno aprire le prenotazioni per la vaccinazione contro il coronavirus alle persone dai 40 anni in su

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, ha indicato alle regioni di aprire le prenotazioni per il vaccino contro il coronavirus ai nati fino al 1981, quindi a chi ha più di 40 anni. Lo ha scritto mercoledì pomeriggio il capo di gabinetto di Figliuolo, il colonnello Garau, in una lettera mandata alle regioni e alle province autonome in cui scrive che «per consentire una migliore programmazione si dà facoltà alle Regioni e alle Province autonome di avviare le prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40». La lettera specifica anche che c’è «assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbilità, fino a garantirne la massima copertura».

