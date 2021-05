Dove vedere il derby Roma-Lazio in TV e in streaming

Il derby Roma-Lazio è una delle partite della penultima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. A due giornate dalla fine della stagione Roma e Lazio sono settima e sesta in classifica, ma divise da nove punti. La Lazio è ancora in corsa per la Champions League, ma per arrivare quarta deve vincerle tutte e sperare che le avversarie perdano punti. La Roma non può più qualificarsi alla Champions League e nemmeno all’Europa League: può andare in Conference League ma deve tenere dietro il Sassuolo, distante due punti.

All’andata vinse 3-0 la Lazio con gol di Immobile e Luis Alberto.

Dove vedere Roma-Lazio

Roma-Lazio verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, disponibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. La partita sarà commentata da Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.

Le probabili formazioni di Roma-Lazio

Roma (3-4-2-1) Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Lazio (3-5-2) Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

