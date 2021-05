I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 12 maggio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 7.852 casi positivi da coronavirus e 262 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 16.272 (721 in meno di ieri), di cui 1.992 nei reparti di terapia intensiva (64 in meno di ieri) e 14.280 negli altri reparti (657 in meno di ieri). Sono stati analizzati 166.476 tamponi molecolari e 140.268 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 4,5 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,2 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 6.946 e i morti 251.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.198), Campania (1.127), Piemonte (774), Lazio (633) e Puglia (615).

Le principali notizie della giornata

• Martedì la direttrice medica di Pfizer Italia, Valeria Marino, ha commentato la valutazione del Comitato tecnico scientifico (CTS) sull’opportunità di estendere l’intervallo tra la prima e la seconda dose del vaccino Pfizer-BioNTech fino a 42 giorni rispetto agli attuali 21, esposta la scorsa settimana in una circolare. Marino ha ricordato che «il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni» e ha invitato ad «attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici perché questo garantisce i risultati che hanno permesso l’autorizzazione»: abbiamo raccontato meglio i motivi per cui se ne sta discutendo, senza allarmismi, qui.

• Il governo della repubblica di San Marino ha annunciato che dal 17 maggio inizierà a offrire ai turisti la possibilità di vaccinarsi contro il coronavirus con lo Sputnik V, sviluppato e prodotto dalla Russia. La somministrazione sarà possibile per tutte le persone non residenti a San Marino, ma non agli italiani, dato che non è stato raggiunto un accordo di collaborazione con l’Italia a riguardo.

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale