Verizon vende Yahoo e AOL per 5 miliardi di dollari al fondo Apollo

L’azienda di telecomunicazioni statunitense Verizon ha annunciato la vendita della sussidiaria Verizon Media, che comprende il portale Yahoo e il fornitore di servizi Internet AOL, al fondo d’investimento Apollo Global Management per 5 miliardi di dollari (circa 4,1 miliardi di euro). Verizon manterrà una quota del 10 per cento della società, che prenderà il nome di Yahoo.

Yahoo e AOL erano state due delle società più importanti acquistate da Verizon negli ultimi anni (Verizon aveva acquistato AOL nel 2015 per 4,4 miliardi di dollari e Yahoo nel 2016 per 4,8 miliardi di dollari) e la loro vendita è l’ultima di una serie di operazioni compiute da Verizon per uscire dal settore dei media. Nel 2019 aveva venduto il social network Tumblr a WordPress e nel 2020 il sito di informazione Huffpost a Buzzfeed.