Buzzfeed comprerà l’HuffPost da Verizon Media

BuzzFeed acquisterà l’HuffPost da Verizon Media attraverso un accordo azionario la cui cifra non è stata resa nota. Le due aziende, che sono tra le più rilevanti nel campo dell’informazione online, condivideranno i rispettivi contenuti sulle loro piattaforme ed esploreranno insieme possibili contratti pubblicitari. Come parte dell’accordo, Verizon Media riceverà una piccola quota di Buzzfeed; una fonte ha raccontato al Washington Post che Verizon Media farà anche un investimento in Buzzfeed.

Jonah Peretti, cofondatore nel 2006 di BuzzFeed e suo attuale direttore esecutivo, guiderà la nuova azienda; BuzzFeed cercherà anche un nuovo direttore per l’HuffPost. Nel 2005 Peretti fu tra i fondatori dell’allora Huffington Post, insieme all’ex direttrice Arianna Huffington. Nel 2011, il fornitore di servizi internet AOL comprò l’Huffington Post per 315 milioni di dollari, poi nel 2015 il fornitore di banda larga e di telecomunicazioni Verizon Communications comprò AOL per 4,4 miliardi di dollari e rilevò anche il sito di news. Verizon Media è una divisione di Communications.

So happy to see HuffPost and Buzzfeed coming together 15 years after Jonah Peretti started HuffPost with Kenny Lerer and me. Such exciting news and looking forward to all that's to come!

— Arianna Huffington (@ariannahuff) November 19, 2020