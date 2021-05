Le previsioni meteo di domani, lunedì 3 maggio

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, la giornata di domani, lunedì 3 maggio, sarà perlopiù nuvolosa e caratterizzata da piogge sparse sulle regioni del Nord e del Centro-Nord. La mattina è previsto cielo coperto ovunque tranne in alcune zone della pianura Padana e lungo l’arco alpino, con piogge tra Veneto e Lombardia. Nel pomeriggio qualche schiarita in Emilia-Romagna e piogge in Toscana e nella parte settentrionale della Sicilia. Dalla sera condizioni generalmente stabili ad eccezione di Sicilia e Calabria.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.