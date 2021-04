In Turchia inizierà un nuovo lockdown di quasi tre settimane

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha annunciato che in Turchia inizierà un nuovo lockdown molto rigido a partire da giovedì 29 aprile, che dovrebbe durare fino al 17 maggio. In base alle misure previste, ha detto Erdoğan, le scuole funzioneranno solo con la didattica a distanza, serviranno certificazioni con motivi validi per qualsiasi spostamento fuori dalla città e i trasporti cittadini avranno limitazioni molto stringenti.

Nonostante una diminuzione dei nuovi contagi da coronavirus giornalieri nell’ultima settimana, da un picco di oltre 63mila del 16 aprile ai 37mila di lunedì 26, i casi in Turchia sono molto superiori a quelli delle altre ondate e il paese è tra i peggiori al mondo per numero di casi in rapporto agli abitanti. Da due settimane in Turchia era già in vigore un coprifuoco dalle 19 alle 5 valido dal lunedì al venerdì, e un lockdown totale durante i fine settimana.