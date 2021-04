I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 25 aprile

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.158 casi positivi da coronavirus e 217 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 23.524 (341 in meno di ieri), di cui 2.862 nei reparti di terapia intensiva (32 in meno di ieri) e 20.662 negli altri reparti (309 in meno di ieri). Sono stati analizzati 145.442 tamponi molecolari e 94.040 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’8,6 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,7 per cento. Nella giornata di sabato i contagi registrati erano stati 13.814 e i morti 322.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.967), Campania (1.854), Puglia (1.203), Lazio (1.185), Sicilia (1.061).

Nella giornata di oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che «vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India». Speranza ha spiegato che «i residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena» e che «chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione».

