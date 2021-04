Le previsioni meteo per domani, domenica 25 aprile

Il 25 aprile del 2021 sarà una bella giornata in gran parte d’Italia. Al Nord il cielo sarà sempre sereno, fatta eccezione per qualche nuvola sul Piemonte, sull’Appennino Ligure e lungo le Alpi. Il Centro Italia sarà a sua volta soleggiato, eccetto che in Abruzzo e sud del Lazio in mattinata. In Sardegna il cielo sarà un po’ coperto solo al sud. Sono previste piogge solo nel Sud Italia, di prima mattina.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.