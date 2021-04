I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 23 aprile

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 14.761 casi positivi da coronavirus e 342 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 24.419 (696 in meno di ieri), di cui 2.979 nei reparti di terapia intensiva (42 in meno di ieri) e 21.440 negli altri reparti (654 in meno di ieri). Sono stati analizzati 175.152 tamponi molecolari e 140.548 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 7,9 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,6 per cento. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 16.232 e i morti 360.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.304), Campania (1.970), Puglia (1.692), Lazio (1.221) ed Emilia-Romagna (1.104).

Le principali notizie della giornata

• Per la prima volta dalla metà di febbraio il numero di nuovi positivi trovati nell’ultima settimana è stato inferiore a 100mila: dal 16 al 22 aprile sono stati 94.809, il 12,7 per cento in meno rispetto ai sette giorni precedenti. In molte regioni è calata la pressione sui reparti di terapia intensiva e anche l’andamento dei decessi è in forte diminuzione. Anche la campagna vaccinale ha avuto una certa accelerazione: più volte negli ultimi giorni sono state superate le 350mila somministrazioni al giorno e le nuove forniture dei vaccini dovrebbero consentire alle regioni di aumentare i ritmi nelle prossime settimane. Ne parliamo meglio nell’articolo sui dati dell’epidemia in Italia negli ultimi sette giorni.

• Da lunedì 26 aprile nella provincia autonoma di Bolzano saranno rilasciati i primi “Corona-pass”, i certificati che consentono di entrare in alcune aree oppure partecipare ad attività riservate solo a chi può dimostrare di far parte di tre categorie di persone: i vaccinati, i guariti dal COVID-19 e i negativi a un test per il coronavirus (nei primi due casi il certificato è valido sei mesi, nel terzo 72 ore dalla realizzazione del test). I “Corona-pass” dell’Alto Adige saranno i primi certificati di questo tipo a essere usati in Italia: li raccontiamo qui.

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale