La Super League ora scricchiola

BBC scrive che il Manchester City, una delle più importanti squadre di calcio inglesi, si è ritirata dalla Super League, il progetto di un torneo alternativo a quelli gestiti dalla UEFA annunciato domenica scorsa da 12 tra le più importanti società di calcio europee. Anche il Chelsea, importantissima squadra di Londra, starebbe preparando i documenti per ritirarsi dalla Super League: lo scrivono la stessa BBC, il Guardian e altri giornali inglesi.

Il progetto della Super League, annunciato a sorpresa domenica dopo anni di voci e speculazioni, è stato criticato molto duramente da gran parte di tifosi, giornalisti, calciatori e allenatori europei, secondo i quali il nuovo campionato avrebbe rovinato il mondo del calcio europeo, tradendone storia e tradizioni. La UEFA, l’organo di governo del calcio europeo, ha minacciato gravi sanzioni per le società e i calciatori che aderiranno al nuovo torneo, e anche le leghe che organizzano i principali campionati europei hanno minacciato sanzioni per le squadre aderenti al progetto (quelle italiane sono Juventus, Milan ed Inter).

Il ritiro di Chelsea e Manchester City, due delle squadre più ricche e importanti d’Europa, renderebbe molto complicata la realizzazione della Super League, la cui forza principale avrebbe dovuto essere quella di raccogliere le squadre più note d’Europa per creare un prodotto sportivo e di intrattenimento di maggior valore economico. Se altre squadre dovessero ritirarsi, il progetto sarebbe probabilmente destinato a fallire.

Il Guardian scrive che la decisione del Chelsea di ritirarsi sarebbe stata presa dal proprietario della società, il miliardario russo Roman Abramovich, dopo una giornata in cui i tifosi della squadra avevano protestato davanti al suo stadio e il primo ministro britannico Boris Johnson aveva minacciato di approvare leggi per punire le società aderenti alla Super League. Pep Guardiola, allenatore del Manchester City e tra le persone più influenti nel mondo del calcio, aveva apertamente criticato il progetto della Super League, spiegando che non poteva definirsi una competizione “sportiva”.

Il piano delle 12 società che avevano annunciato la Super League era quello di costituire un campionato internazionale che avrebbe dovuto affiancarsi a quelli nazionali e sostituire l’attuale Champions League, cioè il principale campionato europeo per squadre di club. Oltre a Chelsea, Manchester City e alle tre squadre italiane, al nuovo campionato avevano aderito anche Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United (della Premier League inglese), Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid (della Liga spagnola).