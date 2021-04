Il meteo di domani, lunedì 19 aprile

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, la giornata di domani, lunedì 19 aprile, sarà perlopiù nuvolosa con piogge e temporali fin dalla mattina nelle regioni del Sud. Nel pomeriggio sono previste piogge più diffuse: oltre al Sud pioverà anche dal Nord-Ovest al Nord-Est, lungo la costa adriatica, in Sardegna e nel centro Italia. In serata le condizioni si stabilizzeranno e rimarranno solo alcuni rovesci isolati in Friuli e tra Lazio, Campania e Basilicata.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.