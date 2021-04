Da oggi in Israele non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto

Da oggi, domenica 18 aprile, in Israele non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Lo ha annunciato sabato il ministero della Salute israeliano, specificando che si dovrà continuare a indossare la mascherina nei luoghi chiusi e se ci si trova all’aperto in raduni di molte persone. La decisione si deve soprattutto all’ottimo andamento della campagna vaccinale nel paese: il 61 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il coronavirus, e il 57 per cento ha ricevuto anche la seconda dose.