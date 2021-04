Il meteo di domani, domenica 18 aprile

La giornata di domani, domenica 18 aprile, sarà caratterizzata principalmente da cielo coperto, piogge e temporali in gran parte del paese. Alla mattina è previsto cielo nuvoloso da Nord a Sud, isole comprese e soltanto qualche schiarita nel Nord-Ovest e al Sud. Nel pomeriggio le condizioni peggioreranno con piogge nel Nord-Est, in Emilia-Romagna e dal Centro Italia in giù, con temporali lungo la costa del Lazio, in Basilicata, Sicilia e Sardegna. Le piogge si prolungheranno nelle stesse aree per il resto della giornata.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.