Coinbase, un sito per comprare criptovalute, ha raggiunto un valore di mercato di 85 miliardi di dollari al suo debutto alla Borsa di New York

Il 14 aprile Coinbase, uno dei più grandi e importanti siti per comprare Bitcoin e altre criptovalute, ha raggiunto un valore di mercato di 85 miliardi di dollari (circa 70 miliardi di euro) nel suo giorno di debutto alla borsa di New York, negli Stati Uniti. Coinbase ha esordito nei listini del Nasdaq a 381 dollari per azione, raggiungendo nei primi minuti di scambi un massimo di 429 dollari e chiudendo la giornata a 328 dollari. Coinbase, che è stata fondata nel 2012 a San Francisco, nel 2018 aveva ricevuto una valutazione di 8 miliardi di dollari durante una prima campagna di raccolta di investimenti. Coinbase dichiara di avere circa 56 milioni di utenti attivi in tutto il mondo ed è la prima grande società che si occupa di criptovalute a quotarsi sul mercato azionario statunitense.

