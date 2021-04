I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 12 aprile

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 9.789 casi positivi da coronavirus e 358 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 30.922 (86 in più di ieri), di cui 3.593 nei reparti di terapia intensiva (8 in più di ieri) e 27.329 negli altri reparti (78 in più di ieri). Sono stati analizzati 92.873 tamponi molecolari e 97.762 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 10,2 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,3 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 15.746 e i morti 331.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Campania (1.386), Emilia-Romagna (1.151), Sicilia (1.110), Lazio (1.057), Lombardia (997).

Le principali notizie della giornata

• Da oggi sono cambiati i colori di alcune regioni: la Sardegna è passata in zona rossa, dopo essere addirittura stata bianca fino a qualche settimana fa, mentre Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana sono passate in zona arancione.

• Dal 16 aprile ci saranno due treni ad alta velocità tra Roma e Milano chiamati “Frecciarossa Covid free”: per salirci a bordo sarà necessario presentare un tampone negativo, molecolare o antigenico, effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio.

• Nel 2020 i comuni italiani hanno visto diminuire drasticamente le loro entrate, di circa 4,6 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, a causa della pandemia: speravano che nel 2021 ci fosse un graduale ritorno alla normalità, ma così non è stato. Le spese per aiutare i cittadini sono aumentate e le misure restrittive hanno continuato a limitare i soldi incassati: probabilmente molti comuni dovranno ricorrere a tagli nei servizi e a un aumento delle tasse. In questo articolo abbiamo parlato degli effetti della pandemia sulle finanze dei comuni italiani.

