Dal 16 aprile ci saranno due “Frecciarossa Covid free” tra Roma e Milano

Il 16 aprile Trenitalia inaugurerà due treni ad alta velocità tra Roma e Milano chiamati “Frecciarossa Covid free”: per salirci a bordo sarà necessario presentare un tampone negativo, molecolare o antigenico, effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio. I treni viaggeranno senza fermate da Roma Termini a Milano Centrale e i passeggeri dovranno presentarsi in stazione 45 minuti prima della partenza per certificare il tampone negativo. L’iniziativa è ancora in fase di sperimentazione e per il momento i treni saranno solo due: il Frecciarossa delle 8:50 che parte da Roma Termini e quello delle 18 da Milano Centrale.