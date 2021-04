I nuovi colori delle regioni da lunedì

Venerdì sera il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato due ordinanze: da lunedì 12 aprile la Sardegna passerà dalla zona arancione alla zona rossa, mentre sei regioni passeranno dalla zona rossa a quella arancione: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Nessuna regione sarà in zona gialla o bianca: in base al decreto legge approvato dal governo l’1 aprile, infatti, anche per le regioni in zona gialla si applicano fino a fine mese le stesse misure della zona arancione.

Anche se in considerazione delle variabili del rischio epidemiologico la Calabria potrebbe passare in zona arancione, un’ordinanza firmata il 4 aprile dal presidente Antonino Spirlì stabilisce che fino al 21 aprile si applicheranno comunque le misure restrittive della zona rossa su tutto il territorio regionale.

Dal 12 aprile saranno quindi ufficialmente in zona rossa Sardegna, Puglia, Campania e Valle d’Aosta, mentre la Calabria lo sarà di fatto per effetto di un’ordinanza regionale.

Le nuove regole decise dal governo prevedono che nelle regioni in zona rossa restino comunque aperte le scuole fino alla prima media. La sospensione delle zone gialle significa invece che non potranno riaprire al consumo sul posto bar e ristoranti, e rimarranno chiusi cinema e teatri.

