In Francia ci sarà un terzo lockdown nazionale: prevederà anche la chiusura delle scuole

In un discorso televisivo il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un terzo lockdown in tutta la Francia per via del peggioramento dei dati relativo alla pandemia da coronavirus. Il lockdown inizierà il 3 aprile e durerà per almeno quattro settimane. Le misure saranno le stesse attualmente in vigore nei dipartimenti dove la situazione era già più grave, e che avevano iniziato un lockdown il 19 marzo: sarà prevista la chiusura dei negozi non essenziali ed entrerà in vigore un coprifuoco a partire dalle 19, fra le altre cose. Macron ha aggiunto inoltre che in tutta la Francia le scuole resteranno chiuse dal periodo di Pasqua almeno fino al 26 aprile.