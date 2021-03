L’Italia ha battuto 2-0 l’Irlanda del Nord all’esordio nelle Qualificazioni ai Mondiali

La Nazionale maschile di calcio ha vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella sua prima partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, giocata giovedì sera al Tardini di Parma. I gol sono stati segnati nel primo tempo: al 14esimo da Domenico Berardi e al 39esimo da Ciro Immobile. Con la vittoria all’esordio, l’Italia va in testa al gruppo C a pari merito con la Svizzera, che ha battuto 3-1 la Bulgaria.

Con ogni probabilità sarà proprio la Svizzera l’avversaria con cui l’Italia si contenderà il primo posto nel girone che garantisce l’accesso diretto alla fase finale dei Mondiali: le seconde classificate dovranno passare per gli spareggi. Le prossime due partite della Nazionale, entrambe valide per le qualificazioni, sono in programma domenica 28 a Sofia contro la Bulgaria e mercoledì 31 a Vilnius contro la Lituania.

– Leggi anche: In Norvegia si discute di boicottare i Mondiali in Qatar