Da lunedì il Molise e la Sardegna passeranno in zona arancione

Da lunedì 22 marzo il Molise e la Sardegna passeranno in zona arancione. Lo ha annunciato il ministero della Salute in una nota, citata da Adnkronos. Il monitoraggio settimanale dei dati del ministero ha rilevato che «nel periodo 24 febbraio – 09 marzo 2021, l’R t medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16», facendo riferimento al numero di riproduzione di base, che esprime la quantità di individui che in media vengono contagiati da una persona. «Si conferma per la settima settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio», ha scritto il ministero.

Il Molise e la Sardegna saranno le uniche due regioni che cambieranno colore da lunedì. In queste due settimane il Molise era stato in zona rossa, mentre la Sardegna era l’unica regione d’Italia a essere in zona bianca. Domenica sarebbe scaduta l’ordinanza relativa alla zona rossa della Campania, che però è stata prorogata dal ministero.

