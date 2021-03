In Australia Facebook pagherà per poter pubblicare le notizie delle testate dell’editore News Corp, di proprietà di Rupert Murdoch, tra le quali ci sono l’Australian, il Daily Telegraph e l’Herald Sun. News Corp controlla circa il 70 per cento dei giornali australiani. Non si conoscono i dettagli economici dell’accordo, che durerà tre anni, e che è stato concluso poche settimane dopo l’approvazione in Australia di una discussa legge che obbliga le piattaforme online, come Facebook e Google, a pagare gli editori per l’utilizzo dei loro contenuti.

News Corp aveva già un accordo con Facebook per il pagamento delle notizie pubblicate dalle sue testate negli Stati Uniti. L’editore di Murdoch, che oltre ai molti giornali australiani pubblica nel mondo alcuni importanti quotidiani come il Wall Street Journal, il Times e il Sun, qualche settimana fa aveva annunciato un accordo simile anche con Google, ma valido per tutte le sue testate.