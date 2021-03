Durante il suo discorso davanti all’Assemblea Nazionale del Partito Democratico (PD), Enrico Letta ha parlato – da candidato segretario – del ruolo delle donne all’interno del partito. Una questione di cui si è tornati a parlare a febbraio, dopo che il PD non aveva indicato donne tra i suoi ministri. Letta ha detto che il PD deve considerare centrale il tema delle politiche pensate per le donne, ad esempio riguardo alle violenze domestiche e alle condizioni di lavoro svantaggiose, ma anche il tema della rappresentanza femminile nel partito:

Noi del Partito Democratico abbiamo un problema.

Lo stesso fatto che sia io qui, e non una segretaria donna, come avrebbe potuto essere il caso, dimostra che abbiamo un problema.

La scarsa presenza e visibilità delle donne all’interno della dirigenza del PD e dei suoi governi – apparentemente paradossale dato che il partito si presenta come principale forza politica progressista in Italia – è un problema con una lunga storia: in generale

la politica italiana ha sempre marginalizzato le donne e all’interno del PD in particolare non è mai stato trovato un modo efficace per aumentarne la rappresentanza, non solo in senso quantitativo.