Le previsioni del meteo per domenica 14 marzo

Per domenica 14 marzo è prevista neve lungo le Alpi, fino a 800-1.000 metri di altitudine, e, nel tardo pomeriggio, anche in alcune aree di Marche, Abruzzo e Lazio. Pioverà invece in alcune località sulle coste romagnole, in Sardegna, nelle regioni centrali affacciate sul mar Tirreno, in Umbria, in Campania e, dal pomeriggio, in Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Nel resto d’Italia ci sarà cielo nuvoloso, fatta eccezione per il Nord Ovest, dove farà bel tempo.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.